"Jihad Roma", l'Isis a san Pietro

ROMA, 10 MAR - "Quello che colpisce di questo libro, come un pugno nello stomaco, è l'improvvisa e violenta contestualizzazione della "guerra santa", nella nostra realtà quotidiana. All'improvviso le nostre città, le nostre piazze, le nostre strade, fin dentro le nostre case, sono invase da una violenza che fino a poco tempo prima vedevamo solo attraverso il racconto filtrato dai "media". A commentare il nuovo romanzo di Carlo Braccini è Marco Foresi, registra e sceneggiatore. Per il critico cinematografico Boris Sollazzo "Jihad Roma non è solo un thriller, un affresco distopico, un teatro di sentimenti, convinzioni e convenzioni che non sembrano ciò che realmente sono. E' una sorta di sguardo sul mondo, il nostro, sull'orlo di una guerra civile, religiosa, sociale e morale, affacciati sull'abisso e dove non abbiamo più neanche l'orchestra a suonare mentre affondiamo. Braccini con penna lucida e feroce, ma anche appassionata e sensibile, ci racconta una storia estrema ed estremista che potrebbe essere vera".