Black Panther supera un miliardo dollari

ROMA, 11 MAR - Il film Marvel Black Panther conquista il pubblico di tutto il mondo con un incasso globale di oltre 1 miliardo di dollari. Nelle sale italiane dal 14 febbraio, il film che vede protagonista il supereroe africano introdotto in Captain America: Civil War, ha registrato un incasso di oltre 6 milioni di euro. Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, ha commentato: "Black Panther è il sedicesimo film distribuito da The Walt Disney Company ad aver superato il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo: un successo eccezionale e significativo per tutti noi. Nell'Universo Cinematografico Marvel questo film porta a un nuovo livello la diversità già presente nei fumetti. Ora, grazie al valore umano e sociale di questo personaggio, il pubblico ha un nuovo supereroe in cui immedesimarsi. Ritroveremo Black Panther in Avengers: Infinity War, che vedrà riuniti i supereroi Marvel più amati: un modo fantastico di celebrare il decimo anniversario di Marvel Studios".