Casanova, a Venezia apre museo dedicato

VENEZIA, 11 MAR - La nascita e la famiglia, i viaggi, l'alta società settecentesca e i costumi libertini, le frequentazioni eccellenti, come quelle con Voltaire, Madame de Pompadour e Wolfgang Amadeus Mozart, ma anche la versatilità intellettuale e le doti di alchimista, diplomatico, filosofo e agente segreto italiano: a 220 anni dalla morte, avvenuta nel 1798, si rinnova il mito di Giacomo Casanova, con il primo museo a lui dedicato, il Casanova Museum and Experience, che aprirà i battenti il prossimo 2 aprile a Venezia, la sua città natale. Ospitato nelle sale di Palazzo Pesaro Papafava e ideato dall'imprenditore Carlo Luigi Parodi, il museo non propone una visita tradizionale ma vuole offrire una vera e propria esperienza per restituire un'immagine del celebre seduttore quanto più possibile aderente al vero. Le 6 sale del museo delineano l'intera vita e i tanti interessi di Casanova, appassionato di donne e grande amatore come tutti sanno, ma anche fine intellettuale.