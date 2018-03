ROMA, 11 MAR - 'Un amore sopra le righe' di Nicolas Bedos, in sala dal 15 marzo distribuito da Officine Ubu, racconta di una lunga storia d'amore, quella con protagonisti lo scrittore Victor Adelman (interpretato dallo stesso regista) e la bella longilinea Sarah (Doria Tiller), tra l'altro compagni anche nella vita. Una storia durata 45 anni piena di incomprensioni, rotture, ritorni, plagi, gelosie e tradimenti. E, nel sotto testo di questa commedia francese, anche il sempre valido adagio che dice: "dietro un grande uomo c'e' sempre una grande donna". Quando Sarah incontra Victor siamo nel 1971. Lui è solo un velleitario scrittore rampollo di una famiglia alto borghese, cosa che lo rende un bohemien senza reali problemi di esistenza. Odia tutti, come capita a chi non ha avuto ancora successo, ma non immagina che diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che passerà poi con Sarah 45 anni pieni di passioni, tradimenti, delusioni e successi.