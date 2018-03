E' vendetta per l'Ivan Drago di Rocky

ROMA, 11 MAR - Iniziate a Taranto le riprese di The tracker, action movie con Dolph Lundgren (l'Ivan Drago di Rocky IV), Marco Mazzoli (fondatore de Lo Zoo di 105, trasmissione radiofonica) e Anna Falchi. Si tratta di un action movie a firma di Giorgio Serafini (Game of death con Wesley Snipes) con Lundgren che veste i panni di Aiden Hakansson, un uomo che isolatosi dal resto del mondo e solo in attesa di mettere in atto la propria vendetta dopo che, quattordici anni prima, moglie e figlia vennero rapite e uccise durante una vacanza in Italia. Sarà la telefonata da parte di un commissario italiano (Mazzoli) a farlo tornare sul luogo del delitto per scoprire la verità. Sun Film Group, Bic Production, Explorer Entertainment e Polifemo sono le quattro società di produzione coinvolte nel progetto.