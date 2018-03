Azzurro, rosa, ombre per Natività

ROMA, 11 MAR - Azzurro e rosa: i colori scelti dall'imperatrice Elena e da suo figlio Costantino per la Natività a Betlemme. E' l'ultima sorpresa (in ordine di tempo) che arriva dal restauri in corso nella Basilica, vera e propria miniera di meraviglie dell'arte. Lo studio della malta di cantiere di 1500 anni ha infatti permesso - secondo chi dirige il restauro - di risalire ai colori impiegati per le pitture murali che impreziosivano la Chiesa dell'epoca.L'ipotesi prevalente è che l'azzurro fosse per i manti delle vesti o per i cieli, il rosa per sottolineare l'incarnato dei volti, i bruni o le terre d'ombra per gli sfondi ma anche per i manti. I lavori in corso - promossi dal Comitato presidenziale palestinese di Ziad Al Bandak insieme alle 3 confessioni cristiane e 30 sponsor internazionali - hanno rivelato anche pezzi di mosaico inediti. Il restauro dal 2013 ha coinvolto oltre 200 specialisti del settore di oltre 60 tra aziende, Università e professionisti capitanati dalla italiana Piacenti spa di Prato.