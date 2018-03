Lansdale, penso Hap e Leo in Italia

MILANO, 11 MAR - Hap e Leonard, gli improbabili detective a cui Joe R. Lansdale ha dedicato un fortunata serie, stanno per diventare i protagonisti di un'avventura in Italia. "Mi piacerebbe molto. Ho già in mente e ho scritto una parte della storia che vorrei ambientare a Bologna, mi sembra la città adatta, per la sua atmosfera, a qualche delitto orrendo. Ma anche in altre parti d'Italia" dice all'ANSA Lansdale tra i più geniali autori di crime contemporaneo, protagonista di un affollatissimo incontro a 'Tempo di Libri'. E per Hap Collins e Leonard Pine sembra proprio un momento d'oro sulla scia della serie in onda in America, arrivata alla terza stagione, visibile nel nostro Paese su Amazon. Dopo 'Bastardi in salsa rossa' (Einaudi), l'ultimo romanzo uscito in Italia, che vede la coppia di detective alle prese con l'omicidio del figlio di una bellicosa donna di colore, è in arrivo negli Stati Uniti 'Jack Rabbit Smile' che uscirà in Italia a giugno, sempre per Einaudi.