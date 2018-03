Tempo di Libri: pubblico vola

MILANO, 11 MAR - Impennata di pubblico a 'Tempo di Libri', soddisfazione degli editori per la grande partecipazione agli incontri e mediamente anche per le vendite che, in un primo giro tra gli stand degli editori da Feltrinelli alla Nave di Teseo a Marsilio e NN, si aggirano su un 25% in più rispetto al 2017. La seconda edizione, anche se non ci sono ancora dati ufficiali, guardando all'affollamento nei padiglioni e alle presenze agli eventi, molti sold out, potrebbe superare le 100 mila presenze avvicinandosi anche al raddoppio di pubblico della prima che era stato nel 2017 di 60.796 in fiera e di 12.133 fuori fiera. L'unico dato certo è la grande partecipazione dei bambini e ragazzi delle scuole: "sono 16 mila" ha detto Solly Cohen, ad de La Fabbrica del Libro. Contento il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi che annuncia: "Nel 2019, in questi giorni, non abbiamo ancora la data esatta, ci sarà la prossima edizione della fiera internazionale dell'editoria di Milano e il direttore sarà sempre Andrea Kerbaker".