E' morto Hubert de Givenchy

PARIGI, 12 MAR - E' morto a 91 anni Hubert de Givenchy, fondatore del celebre marchio dell'alta moda francese. Mito della Haute Couture, Givenchy è noto, tra l'altro, per aver lanciato l'omonima maison e per aver vestito attrici come Audrey Hepburn, la sua musa. "Monsieur Givenchy si è spento nel sonno sabato 10 marzo 2018. I nipoti e le nipoti, i figli, condividono il dolore", scrive il compagno, Philippe Venet, in una nota diffusa a Parigi. Con lui scompare uno degli ultimi grandi testimoni dell'epoca d'oro della Haute Couture francese che brillò alla fine della Seconda Guerra Mondiale.