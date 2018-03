Andrea Purgatori e il caso Moro

ROMA, 12 MAR - Via Fani, via Gradoli, via Caetani: tutti i luoghi simbolo del rapimento di Aldo Moro ucciso dalle Brigate rosse nel maggio 1978. Li ripercorre 40 anni dopo Andrea Purgatori, giornalista di lungo corso, sceneggiatore e scrittore: mettendo insieme testimonianze, ricostruzioni, facendo il punto sui misteri, i dubbi, la verità dicibile e quella indicibile, sul passaggio più tragico della storia della nostra Repubblica in 'Aldo Moro: storia di un delitto', lo speciale in due puntate con cui riparte 'Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi', in onda il 12 e 14 marzo in prima serata dalle 21.10 su La7. Due Puntate dedicate al caso Moro, si comincia con un viaggio lungo gli anni Sessanta, attraverso la contestazione del 1968, le lotte sindacali e la strage di Piazza Fontana. "E' il prologo della nascita delle Br che irrompono sulla scena all'inizio degli anni Settanta con azioni lampo e sequestri. Poi, il 16 marzo 1978, la strage di via Fani e il sequestro di Moro.(ANSA).