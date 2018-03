Jay Z e Beyoncé live a Milano e Roma

MILANO, 12 MAR - La coppia d'oro Jay Z e Beyoncé si esibirà allo stadio San Siro di Milano il 6 luglio e all'Olimpico di Roma l'8 luglio con il suo nuovo tour OTR (On the run) II. Il tour inizierà il 6 giugno a Cardiff (Gran Bretagna) e farà tappa in 15 città europee e in 21 città in Nord America. I biglietti per entrambe le date italiane saranno disponibili per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it in anteprima dalle 10 del 16 marzo fino alle 17 del 17. La messa in vendita generale partirà invece dalle 10 di lunedì 19 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il giro di concerti è prodotto da Live Nation Global Touring assieme a Parkwood Entertainment e Roc Nation. Nell'estate del 2014, Beyoncé e Jay-Z hanno tenuto per 6 settimane una serie di concerti sold-out negli stadi in Nord America con il loro On the run Tour, terminato a Parigi dove il concerto era stato filmato e mandato in onda tramite uno speciale HBO, nominato agli Emmy.