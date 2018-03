Il gattino Rudolf cerca la felicità

ROMA, 13 MAR - In sala dal 15/3 il film d'animazione 'Rudolf alla ricerca della felicità', regia di Kunihiko Yuyama e Motonori Sakakibara, distribuito da Mediterranea Productions. Il gattino Rudolf viene improvvisamente separato dal suo padrone e si sveglia in un camion diretto verso Tokyo. Qui incontra Tigre, un grande gatto-capo temuto da tutti in città. Rudolf non riesce a tornare a casa, e inizia così una vita randagia al fianco del suo nuovo amico. Ma Tigre non è come appare. Basata sul romanzo per bambini più venduto in Giappone, 'Rudolf to Ippaiattena', la storia propone una grande lezione educativa: la lettura espande l'immaginazione e apre la mente. Firmato dai registi di 'Pokemon - I choose you' e 'Final Fantasy - The Spirit Within', 'Rudolf alla ricerca della felicità' è stato candidato come miglior film d'animazione nel 2017 al Japan Academy Award e si è classificato al quinto posto del botteghino in Giappone come migliore incasso. I protagonisti sono stati doppiati dalla famiglia Ward.