A Roma Il Gladiatore con orchestra live

ROMA, 13 MAR - Per la prima volta in Italia l'Orchestra Italiana del Cinema, in formazione di 200 elementi (100 professori d'orchestra e 100 coristi), eseguirà la celebre colonna sonora del Gladiatore, di Hans Zimmer e Lisa Gerrard (vincitrice del Golden Globe e nominata all'Oscar) in sincrono con il film Universal Pictures e Paramount Pictures, vincitore di 5 premi Oscar, proiettato su schermo gigante di oltre 20 metri in alta definizione al Circo Massimo a Roma. Forum Music Village, in partnership con CineConcerts, porterà nella capitale lo spettacolo, unico nel suo genere, l'8 e il 9 giugno, con l'orchestra diretta dal maestro Justin Freer e la partecipazione straordinaria della stessa Lisa Gerrard.