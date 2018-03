Ciak Alice giovani, Guadagnino in gara

ROMA, 13 MAR - Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, A ciambra di Jonas Carpignano, Il ragazzo invisibile - Seconda generazione di Gabriele Salvatores, Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni sono fra i 10 lungometraggi scelti per Ciak Alice giovani, il Ciak d'oro speciale (nato in collaborazione con Alice nella città) che premia i film rivolti ai ragazzi e che raccontano il loro mondo. Tra i film selezionati, annunciati durante la presentazione del progetto educational Scelte di classe, realizzato da Alice nella città, che li proporrà in selezione, ci sono anche I figli della notte di Andrea de Sica, My Name Is Adil di Adil Azzab, Andrea Pellizzere Magda Rezene, Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Il cratere di Luca Bellino e Silvia Luzi, Balon di Pasquale Scimeca e Cuori puri di Roberto De Paolis. I titoli saranno votati fino al 21 maggio dalle scuole, i lettori di Ciak e il pubblico di Alice nella città. Il vincitore riceverà la targa durante la cerimonia di premiazione dei Ciak d'oro.