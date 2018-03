Scelte di classe da Cortellesi a Bruno

ROMA, 13 MAR - Paola Cortellesi, Michele Riondino, Riccardo Milani, Paola Minaccioni, Claudio Amendola, Michela Cescon, Matteo Garrone, Paolo Genovese, Jonas Carpignano, Massimiliano Bruno, Thomas Trabacchi sono fra gli attori e autori che hanno aderito agli appuntamenti in sala e nelle carceri minorili di Scelte di classe - Il cinema a scuola, il percorso interattivo di educazione all'immagine costruito grazie a una nuova piattaforma web su una selezione di 28 film e una serie di incontri (che vengono registrati e resi disponibili in streaming) ideato da Alice nella città. Parte in questi giorni in via sperimentale in cinque città, Roma, Firenze, Pisa, Cagliari e Bologna, coinvolgendo in ognuna 20 istituti scolastici e quattro Istituti Penali Minorili: il Meucci diFirenze, Quartucciu di Cagliari, il Pratello di Bologna e il Casal del Marmo di Roma. Tra i 28 titoli ci sono anche i 10 selezionati per il Ciak Alice Giovani 2018, tra i quali Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e A ciambra di Jonas Carpignano.