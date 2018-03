Dahlia e Lime Punch estate con 12 colori

ROMA, 12 MAR - Dalle romantiche tinte pastello come il rosa Blooming Dahlia e il Pink Lavander, ai colori brillanti come il rosso Cherry Tomato (pomodorino) e il verde Arcadia. La primavera ci farà fare un salto nel passato con tinte come il Chili Oil e il Little Boy Blue, tonalità che hanno dominato la palette cromatica degli anni '60. Ma sono 12 i colori suggeriti per la nuova stagione dal Pantone Fashion Color Report, studio semestrale dell'azienda americana basato sui trend dei colori più usati nei settori design, moda e tessile. Le tendenze della della nuova stagione si suddividono dunque in due blocchi, uno di colori pastello e l'altro di colori brillanti. Tra i nuovi colori, giallo Meadowlark, luminoso, energetico, e Lime Punch, cromia acida che ricorda il colore dell'evidenziatore. Tre i rosa, il vintage Pink Lavander, Blooming Dahilia che richiama la carnosità del fiore omonimo, il pallido Almost. Tra i toni brillanti il Chill Oil (rosso brunito) il Little Boy Blue e l'Ultra Violet, colore Pantone del 2018.