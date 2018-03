Pino Daniele, da docufilm a docuconcerto

ROMA, 13 MAR - Pino Daniele - Il tempo resterà, il docu-film di Giorgio Verdelli vincitore ai Nastri d'argento, diventa docu-concerto con il progetto 'Napule è' che porta in tour, in chiave sinfonica, il tributo al cantautore napoletano morto nel 2015. In concomitanza con il compleanno di Pino Daniele, nello stesso giorno del suo onomastico il 19/3, con alcuni artisti che hanno collaborato con lui come Enzo Gragnaniello e Tony Esposito, l'omaggio musicale live sarà accompagnato sul palco dalle immagini del film con la voce narrante di Verdelli. Oltre alla voce di Gragnaniello e alle percussioni di Tony Esposito, piano e voce di Mario Rosini, la chitarra di Martino De Cesare, il basso di Daniele Brenca, la batteria di Francesco Lomagistro e l'Orchestra della Magna Grecia diretta da Renato Serio. Saranno eseguiti alcuni dei brani più importanti di Pino Daniele, da Quanno chiove a Cammina cammina, da A me me piace o Blues a Samba accussì. Quattro le date del tour: 18/3 Potenza, 19 Matera, 21 Taranto e 26 Molfetta.