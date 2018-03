Apre nel weekend Parlamento Subalpino

TORINO, 13 MAR - In occasione della Giornata dell'Unità nazionale, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano apre anche quest'anno, sabato 17 e domenica 18 marzo, la Camera dei deputati del Parlamento Subalpino. Un evento eccezionale per permettere ai visitatori di vivere l'emozione di entrare nel cuore della storia e cogliere le radici delle dinamiche alla base dell'identità dell'Italia di oggi. Arricchiscono il programma due iniziative, la possibilità di vivere l'esperienza della virtual reality grazie al progetto realizzato da Tim e il concerto del Coro e dell'Orchestra di fiati del Liceo Musicale Cavour che eseguono la versione integrale de 'Il Canto degli Italiani', solo recentemente riconosciuto Inno nazionale. La Camera Subalpina è l'unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con i moti del 1848 ed è riconosciuta monumento nazionale.