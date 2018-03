Rita Dalla Chiesa torna su Rete4

ROMA, 13 MAR - La storia, il costume e la società del Paese - con rari documenti d'epoca e molti ospiti in studio - sono il cuore del nuovo programma di Rete4 ideato da Maurizio Costanzo "Ieri Oggi Italiani", al via dal 19 marzo, per otto appuntamenti, ogni lunedì in seconda serata, che vede il ritorno di Rita dalla Chiesa a cinque anni dal suo addio a 'Forum'. La trasmissione racconta il nostro Paese (la parte storica è curata dal giornalista Roberto Olla). Ogni puntata un tema: dalla famiglia allo sport, dal cibo all'amore. Maurizio Costanzo non si limiterà alla supervisione, ma sarà presente per raccontare al termine di ogni puntata un ricordo personale legato all'argomento della serata. L'idea, spiega Costanzo, "nasce da una mia antica lettura di 'Viaggio in Italia' di Guido Piovene. Questo libro era il risultato di un viaggio in Italia per la radio. A distanza di anni ho pensato che si potesse fare un check degli italiani con l'ausilio di uno storico come Olla e di molti ospiti e di una conduttrice come Rita"