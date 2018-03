Cacciatore in gara al primo Canneseries

ROMA, 13 MAR - Il Cacciatore, prodotto da Cross Productions e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction, è l'unica serie tv italiana selezionata e in competizione a Cannes nell'ambito del primo festival dedicato alle serie internazionali, Canneseries (7-11 aprile) http://canneseries.com/en/festival/competition/. Il Cacciatore sarà in onda su Rai2 dal 14 marzo alle 21.20. La serie, composta da 12 episodi da 50', è liberamente tratta dal libro "Cacciatore di Mafiosi" di Alfonso Sabella edito da Mondadori ideata da Marcello Izzo, Silvia Ebreul e Alfonso Sabella e scritta da Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Fabio Paladini, Marzio Paoltroni e Stefano LodovichLa regia è di Stefano Lodovichi e Davide Marengo. Ispirata alla vera storia del magistrato Sabella, racconta una delle pagine più spettacolari e cruente della lotta tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni '90, l'arresto di boss come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Vito Vitale, Pietro Aglieri e altri, responsabili di pagine dolorose della recente storia.