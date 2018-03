Quarta collezione Fenty Puma by Rihanna

ROMA, 13 MAR - Rihanna, direttore creativo di Puma e Fenty, accende i riflettori sulla collezione nella primavera/estate con l'introduzione della quarta stagione della collezione Fenty Puma by Rihanna. Beachwear e motorsport sono i due mondi che si incontrano nelle nuove proposte di abbigliamento sportivo dove la moda sposa gli sport estremi e i capi per il mare. L'abbigliamento sportivo maschile incontra la lingerie, sagome oversize e androgine sono accoppiate a costumi da bagno sexy e attillati. Rihanna in versione stilista gioca con silhouette fluide, agender, su forme oversize sovrapposte a capi attillati. I pezzi must-have della nuova collezione sono reinterpretati con nuovi tessuti e colori accessi. La classica Track Suit è aggiornata con un mood da surf con colori al neon e pelle leggera rivestita in gomma, mentre gli iconici Lacing Leggings sono proposti con in colori pop come Cherry Tomato, Bae e Evening Blue. Tra i pezzi funky spiccano le Crew Neck Long-sleeve Tees, le Short Sleeve Tees, le Oversized.