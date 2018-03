Peter Rabbit, capobanda in giacca blu

ROMA, 13 MAR - Nel 1937 Beatrix Potter aveva detto no a Walt Disney per una versione animata delle sue storie di Peter Rabbit (Peter Coniglio), il tenero ma ribelle roditore in giacca blu. Negli ultimi 50 anni i racconti hanno dato vita, fra gli altri, a un film-balletto di Reginald Mills (1971) e serie animate. Ora Will Gluck in 'Peter Rabbit', mix di live action e animazione cgi con inserti in 2d, in sala dal 22 marzo con Warner Bros, aggiorna il personaggio in chiave meno poetica ma più brillante doppiata in originale da James Corden e in italiano da Nicola Savino. Nel cast umano Sam Neill, Rose Byrne e Domhnall Gleeson. In un'animazione dal realismo impressionante, conosciamo un Peter Rabbit 'capobanda' irriverente capace anche di qualche azione poco nobile per proteggere il suo territorio e la sua famiglia 'allargata'. Ha creato un po' di maretta negli Usa, in particolare, una scena, per cui si sono già scusati i realizzatori, in cui i conigli innestano una reazione allergica (sventata) nel nuovo 'nemico'.