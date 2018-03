L'archistar Meier accusato di molestie

NEW YORK, 13 MAR - L'archistar Richard Meier, vincitore del premio Pritzker, è accusato di molestie da cinque donne. Lo riporta il New York Times, che ne ha raccolto le denunce. Meier in una nota si "scusa con chiunque si è sentito offeso dal suo comportamento" e annuncia che si prenderà un congedo di sei mesi dal suo studio di architettura.