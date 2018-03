Ghost Stories, Martin Freeman in horror

ROMA, 13 MAR - Un Martin Freeman così non si era mai visto, ovvero quello che appare nei panni di Mike Priddle in 'Ghost Stories', film scritto e diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman e adattamento della loro omonima opera teatrale. Il film, in uscita in Italia ad aprile con la Adler Entertainment, ha come protagonista un professore con tanto di barba e occhiali, Philip Goodman (lo stesso Andy Nyman), docente di psicologia poco propenso però a credere ai fenomeni soprannaturali. Ma si dovrà ben presto ricredere. L'arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni su tre casi mai risolti lo porterà infatti ad imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente. Il professore scoprirà così inquietanti risvolti che mineranno la sua razionalità, mettendolo di fronte ad inspiegabili fenomeni soprannaturali. Presentato in anteprima ad ottobre 2017 al BFI London Film Festival, 'Ghost Stories' è stato considerato il miglior horror inglese dell'anno.