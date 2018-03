L'attimo Fuggente fa 30 anni a teatro

ROMA, 14 MAR - ''Carpe diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita''. L'attimo fuggente, il film che segnò una generazione, con Robin Williams nei panni dell'illuminato professor Keating, compie 30 anni nel 2019 e arriva in teatro. Dopo una trattativa durata oltre un anno, l'Italia sarà infatti il primo paese oltre gli USA a portare in scena la storia degli studenti della Welton Academy, grazie alla STM Scuola del Teatro Musicale, il Performing Arts Center per la formazione di attori e registi e centro di produzione teatrale, che ne ha acquisito i diritti in esclusiva per il nostro paese. Con l'adattamento scritto dallo stesso Tom Schulman, Premio Oscar per la sceneggiatura del film, lo spettacolo debutterà il prossimo anno con la regia di Marco Iacomelli, già regista dei premiati 'Next to Normal' e 'Green Day's American Idiot'. Il ruolo di Robin Williams? Il regista e il produttore esecutivo dello spettacolo, Davide Ienco, sognano Elio Germano e si augurano che ''possa considerare l'offerta''