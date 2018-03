Salone Restauro,mostre inedite a Ferrara

FERRARA, 14 MAR - Un percorso tracciato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze sul restauro d'eccellenza, dall'Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci ai disegni e bozzetti cinematografici di Federico Fellini, passando per il San Girolamo (1454-1455 circa) di Donatello; una mostra inedita sui Borghi medievali e una mostra fotografica ('Summer Camp') sulle colonie marine abbandonate della costa adriatica, enorme patrimonio architettonico in attesa da anni di una concreta politica di trasformazione e riutilizzo; il coinvolgimento delle scuole di restauro delle Accademie di Belle Arti di tutt'Italia. Sono tra le iniziative in programma alla 25/a edizione del Salone internazionale del Restauro, dei Musei e delle imprese culturali, in programma dal 21 al 23 marzo alla Fiera di Ferrara. Patrocinata dal Mibact, è la prima e più importante manifestazione a livello internazionale che si occupa di economia, conservazione, tecnologie e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.