A teatro Accorsi, Ghini, Servillo

ROMA, 14 MAR - Stefano Accorsi, dopo tanto cinema, di nuovo in teatro tra 'Giocando con Orlando-Assolo' dell'Ariosto e 'Decamerone vizi, virtù, passioni' di Boccaccio, entrambi diretti da Marco Baliani, e Serra Yilmaz, con 'La bastarda di Istanbul' di Elif Shafak, tutti a Roma; Massimo Ghini e l''Operazione San Gennaro' 40 anni dopo il film cult di Dino Risi, a Napoli, e Franco Branciaroli nei panni femminili della Medea di Euripide in cui lo diresse Luca Ronconi nel '96, a Milano; Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina per Liliana Cavani ne 'Il piacere dell'onestà' di Pirandello, a Firenze, e Toni Servillo con 'Elvira' di Louis Jouvet a Torino: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.