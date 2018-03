Mostra 'Italiani d'Istria' fino al 25/4

CARPI (MODENA), 14 MAR - Sarà visitabile fino al 25 aprile la mostra 'Italiani d'Istria. Chi partì e chi rimase. Storie orali e ritratti fotografici tra Pirano e Fossoli', prodotta dalla Fondazione Fossoli e curata da Lucia Castelli, inaugurata in occasione del Giorno del Ricordo. La mostra, allestita nell'ex Sinagoga di Carpi, è visitabile ad ingresso gratuito il giovedì (10-13), la domenica (10-13 e 15-19), più la giornata straordinaria del 25 aprile. 'Italiani d'Istria', che ha già registrato oltre 500 visitatori, analizza l'esodo giuliano-dalmata raccontato dai protagonisti, gli italiani che lasciarono l'Istria per approdare al Villaggio San Marco di Fossoli, in quello che era stato un campo di prigionia nazifascista, e chi invece decise di rimanere nella ex Jugoslavia. I ritratti fotografici di italiani d'Istria e le storie dalla viva voce dei protagonisti compongono l'affresco di una comunità coesa, che raccontando il passato, con compostezza e dignità, si interroga sul presente e costruisce il proprio futuro.