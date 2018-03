Marcorè e Bollani a Estate fiesolana

FIRENZE, 14 MAR - Neri Marcorè e Stefano Bollani: questi i primi nomi del programma 2018 dell'Estate fiesolana, in programma al Teatro Romano di Fiesole (Firenze). Lunedì 2 luglio Neri Marcorè, nelle vesti di cantante e chitarrista, presenterà 'Come una specie di sorriso', omaggio alla musica e alla poesia di Fabrizio De Andrè. Con lui sul palco lo GnuQuartet e l'orchestra sinfonica ArteM. Martedì 10 luglio, Stefano Bollani tornerà al grande amore per le sonorità brasiliane con 'Que Bom', il suo ultimo disco. Realizzato nel cuore pulsante di Rio, 'Que Bom' è composto quasi interamente da brani inediti e originali di Bollani. Al suo fianco grandi rappresentanti della musica brasiliana come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria, Armando Marçal e Thiago da Serrinha alle percussioni.