Carpi Summer Fest, Morandi, Coez e Blunt

BOLOGNA, 14 MAR - Dal 15 al 19 luglio torna per il 3/o anno Carpi summer fest, festival che in cinque serate animerà la grande piazza dei Martiri a Carpi (Modena). Ogni giorno sarà dedicato a uno spettacolo diverso: saliranno sul palco Gianni Morandi, Coez, James Blunt e i comici Paolo Migone, Anna Maria Barbera e Paolo Cevoli. La serata di chiusura sarà annunciata nei prossimi giorni. Carpi Summer Fest è organizzato da International Music and Arts e Quelli del 29, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Carpi. "Non vogliamo semplicemente portare in piazza le persone, ma creare un contesto interessante e stimolante, con l'auspicio che questo festival diventi una manifestazione consolidata", hanno spiegato gli organizzatori. "Siamo contenti di portare anche quest'anno grandi artisti nella piazza della nostra città, protagonista come sempre la musica di qualità a cui si aggiunge la novità dello spettacolo di comici di fama nazionale", ha detto Simone Morelli, vicesindaco e assessore alla Cultura di Carpi.