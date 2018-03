In vendita l'albergo che ospitò Klimt

TREMOSINE (BRESCIA), 14 MAR - A Tremosine, sul Lago di Garda, è in vendita l'immobile che ospitava l'hotel in cui il pittore Gustav Klimt trascorse l'estate del 1913. Ed è proprio nel periodo trascorso all'hotel Morandi che il pittore ha realizzato celebri opere come 'Veduta di Malcesine', 'La chiesa di Cassone' e 'Il giardino italiano' che la storia, a metà tra realtà e leggenda, vuole siano state dipinte usando un cannocchiale dal porto di Tremosine. Oggi, le tracce del più famoso esponente della secessione viennese si ritrovano nella targa commemorativa che la biblioteca della città ha deciso di apporre proprio sullo stabile, ora in vendita sul portale Immobiliare.it. L'ex albergo Morandi è composto da una corte di ingresso e due unità commerciali che affacciano sulla via pedonale che attraversa il centro del paese. L'immobile - informa Immobiliare.it - costa 490.000 euro per circa 500 metri quadrati disposti su tre piani e 8 locali, più 3 bagni, cucina e angolo cottura.