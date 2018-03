Per 200mo Brooks Brothers festa a NY

ROMA, 14 MAR - Dopo aver dato il via a gennaio a Pitti Uomo ai festeggiamenti dei 200 anni del marchio Brooks Brothers, quello delle camicie botton down, con una sfilata-evento delle linee uomo e donna (disegnata quest'ultima da Zac Posen) nella Sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, il brand passato a Claudio del Vecchio, che ne è chairmain & ceo, fa festa anche a Roma. Un evento in boutique che precede quella che sarà il vero party di compleanno del marchio, che si terrà a New York, città dove il brand Brooks Brothers è nato il 7 aprile 1818 per mano di Henry Sands Brothers, il 25 aprile, con un concerto dal vivo al Lincon Center. Di più non è dato sapere, ma già a Firenze a Palazzo Vecchio, l'Orchestra Filarmonica Italiana si era esibita sotto gli affreschi del Vasari mentre sfilavano i capi Brooks Brothers, in celebri brani di musica contemporanea, compreso un richiamo a "Empire State of Mind", di Alicia Keys, in onore delle origini newyorkesi del colosso americano dal fatturato 2017 di 1,2 miliardi di dollari.