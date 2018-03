Ad Ascoli Piceno Cola dell'Amatrice

ASCOLI PICENO, 14 MAR - Il maestro dell'arte rinascimentale Nicola Filotesio, detto Cola dell'Amatrice, sarà in mostra ad Ascoli Piceno dal 17 marzo al 15 luglio, in un grande omaggio voluto dalla regione Marche nell'ambito del progetto di valorizzazione "Mostrare le Marche": intitolata "Cola dell'Amatrice da Pinturicchio a Raffaello" e allestita alla Pinacoteca Civica e alla Sala Cola dell'Amatrice, l'esposizione ripercorre l'operato di un artista centrale nel '500 ma ancora non sufficientemente valorizzato. Nel percorso, a cura di Stefano Papetti e Luca Pezzuto, il pubblico potrà ammirare oltre sessanta opere provenienti da sedi prestigiose che tutte insieme donano una visione esaustiva del valore dell'artista.