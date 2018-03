Ezio Mauro, reading teatrale su Moro

ROMA, 15 MAR - A 40 anni dal 9 maggio 1978, giorno in cui il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato nella Renault 4 rossa in via Caetani a Roma, Ezio Mauro ripercorre le vicende del rapimento dello statista, avvenuto la mattina del 16 marzo 1978, il giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti. I 55 giorni della prigionia di Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse, diventano 'Il condannato. Cronache di un delitto', reading teatrale di e con Ezio Mauro, prodotto da Elastica. Il racconto - accompagnato da proiezioni che ricompongono in quadri originali i materiali dell'epoca - si dipana fino all'uccisione e al ritrovamento del corpo dello statista Dc. Il debutto al teatro Grande di Brescia il 9 maggio, Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, poi tappe in festival come Fermo sui Libri (Fermo, maggio), La Repubblica delle Idee (Bologna, 7-10 giugno), Trentino Book Fest (16 giugno a Caldonazzo). La tournée toccherà poi città come Roma, Todi, Parma, Firenze, Pavia.