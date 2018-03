Scognamiglio, 'Smart couture' per Motivi

MILANO, 15 MAR - E' arrivata al secondo capitolo la 'Smart couture' nata dalla collaborazione tra il couturier Francesco Scognamiglio e il brand italiano Motivi. Per questa primavera, sono 12 gli abiti disegnati dallo stilista napoletano per la catena di fast fashion. "L'ispirazione da cui nasce questa collezione - spiega Scognamiglio - è sicuramente la leggerezza e la palette cromatica della primavera, che sfuma da tonalità rosee a colori più accesi. Le linee riportano a un remake degli anni '60/'70, dove le proporzioni sono corte e i volumi ricordano un po' gli abiti di Twiggy, eroina principale della swinging London". "Attraverso Smart couture - dichiara Furio Visentin, brand director di Motivi - vogliamo continuare ad affermare che Motivi è un brand smart, contemporaneo che permette a tutte le donne di avvicinarsi all'inaccessibile couture". Motivi - uno dei 12 brand di Miroglio Fashion - è presente in 14 paesi con 358 negozi monomarca.