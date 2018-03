Creti, Canova, Hayez, il gusto moderno

BOLOGNA, 15 MAR - La necessità di liberare alcune sale delle Collezioni Comunali d'Arte di Bologna, per facilitare i lavori che interesseranno parte del coperto di Palazzo Comunale, dà la possibilità di offrire ai visitatori un nuovo allestimento delle opere e accostamenti diversi rispetto a quelli proposti abitualmente in museo. La mostra 'Creti, Canova, Hayez: la nascita del gusto moderno tra Sette e Ottocento nelle Collezioni Comunali d'Arte', visibile dal 17 marzo al 15 luglio, espone oltre 150 opere del museo, alcune solitamente conservate in deposito (pastelli e dipinti di Angelo Crescimbeni, Sebastiano Gamma e Coriolano Vighi), e si avvale di alcuni prestiti dal Museo Civico Archeologico, dal Museo Civico Medievale e dal MAMBo. L'esposizione si snoda all'interno dell'area museale, in particolare nella Sala Urbana, nella sala 18 (dove solitamente sono collocate le opere dell'Ottocento) e in tre nuove sale, che reinseriscono nel percorso delle Collezioni Comunali d'Arte spazi un tempo ad esse destinati.