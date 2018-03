Modern Family 9, tra guest star Sorvino

ROMA, 15 MAR - Nella sua storia Modern Family, ambientata in una Los Angeles quasi surreale, che racconta le vicende di un nucleo famigliare molto allagato lontano dai canoni tradizionali, ha ricevuto 22 Emmy, di cui 5 come Miglior serie comedy, e un Golden Globe come Miglior serie comedy. La serie è giunta alla nona stagione (in produzione la decima) e va in onda in prima visione assoluta dal 16 marzo alle 21.00 su Fox (Sky, 112). Vede come guest star: Billy Crystal, James Van Der Beek, Chris Martin e Mira Sorvino. Creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan (entrambi sceneggiatori dello show Frasier) con la tecnica del mockumentary, narrale le vicende della famiglia Pritchett, composta da Jay (Ed O'Neil), la sua seconda giovane moglie colombiana Gloria (Sofia Vergara) e il figlio Mannie. Le loro storie si intrecciano con le famiglie dei due figli di Jay, Claire e Mitchell.