'Super power' nuovo album Rumba de Bodas

BOLOGNA, 15 MAR - 'Super power' è il nuovo album della band bolognese Rumba de Bodas, in uscita venerdì 16 marzo. Il disco sarà presentato sabato alle 18 in uno showcase alla Feltrinelli di piazza Ravegnana. Rumba de Bodas è un gruppo affiatato di giovani musicisti bolognesi, attivo dal 2008. Il loro mix frenetico di funk, soul e musica latina viaggia dalla disco music allo ska, con una carica travolgente. Dopo aver cominciato come musicisti di strada sono diventati una presenza fissa in alcuni tra i più importanti festival, da Montreux Jazz al Boomtown Fair (Inghilterra), dal Fusion Festival (Germania) all'Edinburgh Jazz Festival. Attraversando vari cambi di formazione e di sound, la band ha realizzato i primi due album nel 2012 ('Just married') e nel 2014 ('Karnaval Fou'). Il nuovo lavoro, che contiene 11 pezzi, è il primo realizzato con un'etichetta discografica, la Irma Records.