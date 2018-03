Oltre 700 speaker a Festival giornalismo

PERUGIA, 15 MAR - Un mondo in continuo cambiamento, un giornalismo che affronta sempre nuove sfide dalla rivoluzione digitale alle guerre non "accessibili", ai movimenti di protesta e alle democrazie in crisi, all'attacco ai giornalisti nel cuore stesso dell'Europa: ci sarà tutto questo al Festival internazionale del giornalismo, a Perugia dall'11 al 15 aprile. Cinque giorni di dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari (tra cui in anteprima mondiale 'Il dolore del mare', con l'esordio alla regia dell'attrice Vanessa Redgrave) ed oltre 700 speaker da 44 Paesi diversi. Il festival è stato presentato a Perugia con un incontro trasmesso in diretta su Facebook live, sulla pagina @International Journalism Festival e anche sul sito dell'ANSA. Oltre ad Arianna Ciccone e Christopher Potter, fondatori e direttori, è intervenuta Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, principale partner istituzionale, che ha firmato con gli organizzatori anche un protocollo di intesa.