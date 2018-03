Gatti con Berliner in Otello, poi Ring

MILANO, 15 MAR - E' sempre più 'tedesco' Daniele Gatti. Il maestro milanese - che sarà sul podio del festival di Bayreuth per una nuova versione del Ring di Wagner nel 2020, unico italiano invitato a dirigere l'intera tetralogia nella kermesse ideata dallo stesso compositore dopo Giuseppe Sinopoli - dirigerà infatti i Berliner in Otello nel 2019 al festival di Baden Baden. La regia sarà firmata da Bob Wilson, mentre fra i protagonisti figura nella parte di Jago Luca Salsi, che dividerà il palco con Sonya Yonceva (Desdemona) e Stuart Skelton (Otello). Gatti, che dal 2014 è direttore principale del Concertgebouw di Amsterdam, segue sempre più dunque le orme di Claudio Abbado. Il direttore è stato nominato infatti nel 2016 consulente artistico dell'orchestra Mahler, creata da Abbado, ed ora come Abbado dirige i Berliner nell'opera di Verdi. Lunedì 19 marzo il maestro sarà però a Milano per dirigere la Filarmonica della Scala (anch'essa fondata da Abbado) in un concerto teutonico con musiche di Hindemith e Bruckner.