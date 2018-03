Ghali a Tunisi per la Cité de la Culture

TUNISI, 15 MAR - Il rapper italiano di origini tunisine Ghali, nuova star del web, sarà tra gli artisti invitati dal ministero della Cultura di Tunisi ad esibirsi in un concerto gratuito in occasione dell'inaugurazione della Cité de la Culture a Tunisi il 21 marzo. Lo rende noto il ministero della Cultura tunisino. Oltre a lui ci saranno il cantante e musicista Sabry Mosbah, il gruppo spagnolo Gipsy Music Yanino e l'artista tunisino Farhat Jouini. Ghali detiene il record di visualizzazioni su youtube in 24 ore per un videoclip musicale italiano. In 24 ore, "Cara Italia" ha ottenuto 4,3 milioni di visualizzazioni sul suo canale youtube, ora ne ha quasi 50 milioni. Ghali scrive e canta in italiano con accento milanese, in francese con accento magrebino e in tunisino con accento italiano. Un linguaggio unico, che gli permette di passare da frase a frase, da lingua a lingua, con estrema naturalezza.