Cinema America,arena in liceo Trastevere

ROMA, 15 MAR - 'Salva' l'arena estiva di San Cosimato a Roma. Il Piccolo Cinema America trasloca dalla piazza di Trastevere a poche centinaia di metri, nel cortile del liceo Kennedy: l'arena estiva si terrà anche quest'anno dal 1 giugno, nonostante il contrasto tra l'associazione e il Comune, che ha messo a bando l'utilizzo della piazza. Lo annunciano i ragazzi del Piccolo America, che non partecipano alla gara. "E' stata stipulata una convenzione con il Liceo volta a promuovere un progetto didattico-educativo che, prevedendo anche l'apertura dell'istituto scolastico alla città, potenzierà l'offerta formativa dell'Istituto attraverso il cinema come strumento di conoscenza e riflessione - si legge in un comunicato -. Sono previste diverse attività, tra le quali, un percorso di alternanza scuola-lavoro che gli studenti del Liceo potranno effettuare all'interno del Cinema Troisi di Via Induno, a partire dal prossimo ottobre quando si riaccenderà il proiettore sotto la nuova gestione dell'associazione "Piccolo Cinema America".