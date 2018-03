Libri Come, inaugura in 10 biblioteche

ROMA, 15 MAR - Si apre con una speciale inaugurazione, in collaborazione con le Biblioteche di Roma per il secondo anno consecutivo, la nona edizione di Libri Come, la festa del libro e della lettura, con parola chiave la Felicità, dal 15 al 18 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In 10 biblioteche di diversi quartieri della città, da San Basilio a Torre Spaccata verranno presentati, il 15 marzo in contemporanea alle 18.00, 10 libri da 10 scrittori, da Eraldo Affinati con Tutti i nomi del mondo (Mondadori), a Jessica Alexander con Il metodo danese per crescere i bambini felici (Newton Compton) a Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte con La verità sul processo Andreotti (Laterza) a Paolo Longarini con Tutte le prime volte (Harper Collins). Attesi anche Amir Issaa, Vivo per questo (Chiarelettere), Franco Faggiani con La manutenzione dei sensi (Fazi), Luigi Guarnieri con Forsennatamente. Mr Foscolo (Nave di Teseo), Marcello Simoni con Il monastero delle ombre perdute (Einaudi) e Filippo La Porta su Dante.