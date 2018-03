Novità a Cosmoprof da antirughe a trucco

BOLOGNA, 15 MAR - I cosmetici sono cambiati e creme, trucchi, smalti e dispositivi per la pelle non sono più gli stessi. Le novità dal mondo sono in mostra, da oggi a lunedì, alla fiera di Bologna in occasione del Cosmoprof Worldwide Bologna. La kermesse internazionale dedicata alla cosmesi, ai profumi e all'estetica è infatti anche l'unica vetrina privilegiata da cui attingere per scoprire la nuove tendenze. Fra i principali trend si segnalano i prodotti che cambiano colore come le creme antirughe a base di miscele di veleni di scorpione, vipera e bava di lumaca. Sono di colore blu e, sulla pelle, diventano invisibili (di invenzione australiana). Seguono sorprendenti smalti 'vivi' (brevetto polacco). Questi ultimi virano il colore una volta spalmati sulle unghie, in base alla luce ambientale. Così possono dare un effetto 'low-profile' per le occasioni di lavoro o più 'di carattere' e appariscente per le serate in relax. Anche i trucchi 2018/2019 cambiano. Sono glitter ad effetto sparkling spinto