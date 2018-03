Patton e Caine, ecco 'Forgotten songs'

BOLOGNA, 15 MAR - 'Forgotten songs' è il concerto del cantante Mike Patton e del pianista Uri Caine, in prima assoluta il 25 e 26 maggio al teatro Comunale di Modena, frutto della collaborazione tra i festival 'L'altro suono' (5 concerti a Modena dal 7 aprile al 30 maggio, da Massimo Bubola a Michael Nyman) e AngelicA, 18 concerti a Bologna dal 3 al 27 maggio (da Anthony Braxton a Gavin Bryars). In repertorio canzoni 'dimenticate' scelte dai due solisti, oltre a brani originali, arrangiate per l'occasione. Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, sarà uno degli appuntamenti di punta in cui, grazie alle due rassegne, "la regione sarà al centro della scena della musica contemporanea in Italia", ha sottolineato all'assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti presentando alla stampa il progetto. Patton, noto in ambito rock come cantante di Faith no More, fu protagonista dieci anni fa di 'Mondo cane', un concerto di canzoni italiane dagli anni '50 in poi grazie ai due festival, divenuto anche un disco.