Revamp, star celebrano brani Elton John

ROMA, 15 MAR - Esce il 6 aprile, su etichetta Virgin Emi, 'Revamp', raccolta delle più importanti canzoni firmate da Elton John e dal co-writer Bernie Taupin reinterpretate da una selezione dei più importanti artisti del momento. L'album abbraccia una vasta gamma di stili, mettendo in luce l'influenza che sir Elton ha avuto su tutti i generi che caratterizzano la musica pop, partendo dall'hip hop/soul (Q-Tip, Mary J Blige), passando per il rock (The Killers, Queens of the Stone Age) e infine il pop (Miley Cyrus, Lady Gaga, P!nk & Logic). "Per me è un enorme complimento quando un artista, che ama la tua musica, impegna il proprio tempo e sforzo per reinterpretarla", dice Elton John. "Da cantautori, Bernie ed io siamo emozionati quando artisti che ammiriamo e rispettiamo, come quelli presenti in Revamp, decidono di aggiungere il loro tocco unico al nostro lavoro. Ciò significa che la nostra musica è tutt'ora rilevante e che, infine, quest'ultima continua a raggiungere nuovi ascoltatori".