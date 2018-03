Tour a Milano collezione S.Patrignano

MILANO, 15 MAR - Parte dalla Triennale di Milano la prima tappa della collezione di arte contemporanea di San Patrignano, la comunità di recupero fondata da Vincenzo Muccioli che quest'anno festeggia il 40/o anno della fondazione. Una collezione in divenire - da qui il nome di 'Work in progress' - che fino ad ora ha raccolto trentotto opere, donate o create ad hoc: Isgrò, Mitoraj, Pistoletto, Airò, Beecroft, Cucchi, Losi sono alcuni dei galleristi, collezionisti e artisti in mostra in via Alemagna, fino al 2 aprile. Nel 2019 l'intera collezione sarà esposta definitivamente a Rimini, negli spazi del Palazzo del Podestà e dell'Arengo in cui nascerà il nuovo polo museale di arte contemporanea. "Abbiamo trasformato in risorsa l'attesa" del restauro e dell'allestimento degli edifici, ha spiegato Letizia Moratti durante la presentazione della mostra, "rendendo la collezione itinerante: partiamo oggi dalla Triennale, poi saremo al MAXXI di Roma e in altre location, prima di approdare a Rimini".