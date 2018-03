Spese beauty record, cosmesi vale 11 mld

BOLOGNA, 15 MAR - Le industrie della cosmetica godono di buona salute e fanno affari da record. Il fatturato globale ha infatti raggiunto gli 11 miliardi di euro, il 4,3% in più rispetto all'anno precedente. L'export dei cosmetici e della tecnologia applicata al comparto del made in Italy traina le industrie e segna un incremento dell'8%, arrivando a quota 4,7 miliardi di euro. "Anche la bilancia commerciale registra un nuovo record e raggiunge i 2,5 miliardi di euro. Considerando l'intera filiera produttiva si arriva a un fatturato che supera i 15,7 miliardi e un incremento del 4,8%, ha spiegato Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia alla presentazione del report su industria cosmetica, produzione, mercato e commercio estero condotto dal Centro Studi dell'associazione italiana delle imprese cosmetiche, al Cosmoprof alla fiera di Bologna. "l'attenzione per gli investimenti in innovazione e servizio alla clientela effettuati da questo settore ha un eccellente riscontro sul mercato interno e internazionale"