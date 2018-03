Barbarossa, al via il tour teatrale

ROMA, 15 MAR - Con il tour teatrale "Roma è de tutti" in partenza dal Teatro Palazzo di Bari il 16 marzo, Luca Barbarossa propone l'omonimo album di inediti appena pubblicato in concomitanza alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. La cifra narrativa utilizzata nell'album per raccontare alcuni scorci di vita è quella informale, quotidiana, la lingua è quella parlata nelle strade della capitale. Così lo spettacolo ripropone questa dimensione neorealistica, sia privata che collettiva, in una chiave che visivamente si fa cinematografica, grazie soprattutto ai visual curati da Filippo Rossi, insieme al progetto luci di Claudio Cianfoni. Nella scenografia, grandi piantane sparse sul palco alludono proprio ai fari di un set cinematografico in un'evocazione indiretta di Cinecittà, mentre sui fondali scorrono le immagini dei muri: fogli bianchi su cui scrivere questi racconti.