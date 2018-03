Amici dal 7 aprile in prime time

ROMA, 15 MAR - Ripartono sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 le sfide di Amici il serale, il talent di Maria De Filippi, giunto alla 17/a edizione. "I colori del talento stanno arrivando", recita il promo del programma in cui le sue squadre, bianca e blu, 'incappucciate', danzano agitando fumogeni variopinti. Amici potrà contare quest'anno su Luca Tommassini come direttore artistico.